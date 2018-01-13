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Fırtına'da Srnic çıkmazı

, Srnic’de ısrarcı. Ancak yönetim Kızılyıldız’lı Ibanez’de hayal kırıklığı yaşadığı için i ağırdan alıyor

Fırtınada Srnic çıkmazı
Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kanat oyuncularının formsuzluğu nedeniyle yönetimden istemişti. Tecrübeli teknik adam, Kızılyıldız'da forma giyen 26 yaşındaki kanat forvet Slavoljus Srnic'in alınması için yönetime baskı yapıyor. Ancak Muharrem Usta ve ekibinin bu transferle ilgili çekimserliği bulunuyor.

SONUNDA KARABÜK'E GİTTİ
Karadeniz Fırtınası, daha önce yine Kızılyıldız'dan sol kanat oyuncusu Luis Ibanez'i kadrosuna katmış ancak 29 yaşındaki beklenen patlamayı gerçekleştiremeyince Karabük'e kiralanmıştı.

SÜRATLİ VE TOP TEKNİĞİ YÜKSEK
İşte bu yüzden Trabzonspor Yönetimi, Sırp kanat oyuncusu için ağırdan alma kararı verdi. Her iki kanadı da kullanan Srnic, 10 numara bölgesinde görev yapabiliyor. Sürati ve top tekniğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu bu sezon 16 lig maçında 3 gol attı.

FİYATI 1.5 MİLYON EURO
Srnic'in Kızılyıldız'daki sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Sırp oyuncunun değeri 1.5 milyon Euro.


Yunus EMRE SEL
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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