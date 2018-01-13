Savunmanın azmi!

Karadeniz Fırtınası, bir günlük iznin ardından Antalya kampında sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümündeki çift kale maçta savunma oyuncularıyla hücum oyuncuları maç yaptı. Savunmacılar, Batuhan veUğur'un golleriyle maçı 2-1 kazandı. Diğer takımın golü Rodallega'dan geldi.
SOSA KIVAMA GELDİ! Bordo - Mavililer'in Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Antalya kampına geç katılmasına rağmen antrenman eksiğini kısa sürede kapattı. Çalışmalarında daha özverili gözüken ve takım arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken Sosa'nın, ligin ikinci yarısında daha iyi birperformans göstermesi bekleniyor.
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