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Efes’in yüzü güldü

Kızılyıldız karşısında 100 sayı barajını aşan , rakibini devirerek evinde üst üste 2. galibiyetini aldı. Dragic 24 sayı attı

Efes’in yüzü güldü
Anadolu Efes, Euroleague'in 17. hafta maçında sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 104- 95'lik skorla mağlup etti. Böylelikle bu sezonki 5. galibiyetini elde eden Lacivert-Beyazlılar, evinde de üst üste 2. kez sahadan zaferle ayrıldı.

ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMADI
Dengeli başlayan karşılaşmada ilk çeyrek 22-21 Anadolu Efes lehine sona erdi. Temsilcimiz devreyi ise 50-46 üstün tamamladı. 3. çeyrekte farkı açan Efes, son 10 dakikaya 77-71 önde giren taraf oldu.

DRAGIC YILDIZLAŞTI
Son çeyrekte de hız kesmeyen Anadoldu Efes, 100 sayı barajını geçtiği maçta rakibini 104-95 mağlup etti. ekibinde 24 sayı atan Zoran Dragic maçın en skorer ismi oldu. 20 sayı kaydeden McCollum da galibiyette önemli rol oynadı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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