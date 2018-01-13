Efes’in yüzü güldü

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 17. hafta maçında sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 104-95'lik skorla mağlup etti. Böylelikle bu sezonki 5. galibiyetini elde eden Lacivert-Beyazlılar, evinde de üst üste 2. kez sahadan zaferle ayrıldı.
ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMADI
Dengeli başlayan karşılaşmada ilk çeyrek 22-21 Anadolu Efes lehine sona erdi. Temsilcimiz devreyi ise 50-46 üstün tamamladı. 3. çeyrekte farkı açan Efes, son 10 dakikaya 77-71 önde giren taraf oldu.
DRAGIC YILDIZLAŞTI
Son çeyrekte de hız kesmeyen Anadoldu Efes, 100 sayı barajını geçtiği maçta rakibini 104-95 mağlup etti. İstanbul ekibinde 24 sayı atan ZoranDragic maçın en skorer ismi oldu. 20 sayı kaydeden McCollum da galibiyette önemli rol oynadı.
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