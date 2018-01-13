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yeni golcüsünü resmen açıkladı

, Orlando City'de forma giyen Kanadalı forvet ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Cenk Tosun'u sattıktan sonra forvet arayışlarına başlayan , aradığı golcüyü ABD'de buldu. Kanadalı golcü ile resmi görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 12:52
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