Cenk Tosun'u sattıktan sonra forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, aradığı golcüyü ABD'de buldu. Kanadalı golcü Cyle Larin ile resmi görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Cenk Tosun'u sattıktan sonra forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, aradığı golcüyü ABD'de buldu. Kanadalı golcü Cyle Larin ile resmi görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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