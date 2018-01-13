75 Puan şampiyon yapar

Fenerbahçe TeknikDirektörü AykutKocaman, Antalya kampındabasın toplantısı düzenledi.Kocaman, normaldeşampiyonluk barajının 79-80puan olduğunu ancak bu sene75 puan toplayan takımın ipi göğüsleyebileceğinisöyledi. Transferhakkında da konuşan Kocaman, "Gelenoyuncu çok üst düzey olmalı ki uyumsorunu olmadan takıma girmeli ve uyumsağlamalı. Bunun maliyeti 15, 20, 25 gibirakamlara gidiyor. Kolay değil" dedi.
TRANSFER KOLAY DEĞİL
Kampın çok faydalı geçtiğini söyleyen Kocaman, Van Persie için "Olması gereken oldu, ayrılacak gibi duruyor" ifadesini kullandı. Kocaman, Ozan Tufan için de "Özel konuşmalar içerde kalmalı. Ozan'dan ikinci yarı beklentilerim yok. Bu yüzden böyle bir karar verdik. Oyun anlamında daha fazla bir şey alamayacağımızı düşündüm" diye konuştu.
HAYALİMDEKİ F.BAHÇE!
Başarılı teknik direktör hayalinin 3. bölgede oynayan bir Fenerbahçe olduğunu ancak oyun sistemi üzerine yapılan yorumlarda bunun tam tersi yöne çekilmeye çalışılmasını anlayamadığını da ifade etti.
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