 ;
Yol Durumu
  1. Tafo'dan Terim'e 5 Sambacı
  2. Brezilya'nın hocası Kadıköy'e geliyor

75 Puan şampiyon yapar

Teknik Direktörü Kocaman, “Bu sezon lig diğer senelere göre daha zorlu geçiyor. 75 puan toplayan takım şampiyon olur. ”dedi

75 Puan şampiyon yapar
Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Kocaman, normalde şampiyonluk barajının 79-80 puan olduğunu ancak bu sene 75 puan toplayan takımın ipi göğüsleyebileceğini söyledi. Transfer hakkında da konuşan Kocaman, "Gelen oyuncu çok üst düzey olmalı ki uyum sorunu olmadan takıma girmeli ve uyum sağlamalı. Bunun maliyeti 15, 20, 25 gibi rakamlara gidiyor. Kolay değil" dedi.

TRANSFER KOLAY DEĞİL
Kampın çok faydalı geçtiğini söyleyen Kocaman, Van Persie için "Olması gereken oldu, ayrılacak gibi duruyor" ifadesini kullandı. Kocaman, Ozan Tufan için de "Özel konuşmalar içerde kalmalı. Ozan'dan ikinci yarı beklentilerim yok. Bu yüzden böyle bir karar verdik. Oyun anlamında daha fazla bir şey alamayacağımızı düşündüm" diye konuştu.

HAYALİMDEKİ F.BAHÇE!
Başarılı teknik direktör hayalinin 3. bölgede oynayan bir Fenerbahçe olduğunu ancak oyun sistemi üzerine yapılan yorumlarda bunun tam tersi yöne çekilmeye çalışılmasını anlayamadığını da ifade etti.
Etiketler: ,
  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar