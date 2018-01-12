TERİM TRANSFERE ONAY VERDİ
Büyük sıkıntının yaşandığı sol bek bölgesine çok kaliteli bir isim isteyen Fatih Terim de Bernat'ın transferine onayı verdi. Şimdi gözler Galatasaray ile Bayern arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.
B.MÜNİH KİRALAMAYA SICAK
Alman kulübü, bu sezon fazla forma şansı bulamayan İspanyol yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gün içinde Bernat'ın menejeriyle de temasa geçecek ve transferde önemli bir adım daha atılacak.
SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYDİ
2014 yılında 10 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Alman devine transfer olan Bernat bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi. 24 yaşındaki futbolcu İspanyol Milli Takımı'nda da görev yapıyor.
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