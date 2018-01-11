Turkish Airlines Euroleague'de geride kalan 16 hafta sonunda 10 galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Valencia Basket'e konuk oluyor. Valencia Basket ile ilk yarıda oynanan mücadelede Fenerbahçe Doğuş, 79- 66'lık skorla galibiyete uzanan taraf olmuştu. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ikinci maçta da Valencia Basket'i deplasmanda 80-67 mağlup etmeyi başardı.
1. PERİYOT: Valencia Basket: 7 - Fenerbahçe Doğuş: 18 2. PERİYOT: Valencia Basket: 18 - Fenerbahçe Doğuş: 33 3. PERİYOT: Valencia Basket: 50 - Fenerbahçe Doğuş: 51 MAÇ SONUCU: Valencia Basket: 67 - Fenerbahçe Doğuş: 80
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