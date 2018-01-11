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İspanya'da rahat kazandı

Euroleague’de geride kalan 16 hafta sonunda 10 galibiyeti bulunan son şampiyon Doğuş, deplasman da’i 80-67 mağlup etti.

Fenerbahçe İspanyada rahat kazandı
Turkish Airlines Euroleague'de geride kalan 16 hafta sonunda 10 galibiyeti bulunan son şampiyon Doğuş, 'e konuk oluyor. Valencia Basket ile ilk yarıda oynanan mücadelede Fenerbahçe Doğuş, 79- 66'lık skorla galibiyete uzanan taraf olmuştu. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ikinci maçta da Valencia Basket'i deplasmanda 80-67 mağlup etmeyi başardı.

1. PERİYOT: Valencia Basket: 7 - Fenerbahçe Doğuş: 18
2. PERİYOT: Valencia Basket: 18 - Fenerbahçe Doğuş: 33
3. PERİYOT: Valencia Basket: 50 - Fenerbahçe Doğuş: 51
MAÇ SONUCU: Valencia Basket: 67 - Fenerbahçe Doğuş: 80
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 00:39
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