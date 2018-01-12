G.SARAY'A sezon başında West Ham United'dan büyük umutlarla transfer edilen ve çıktığı 11 lig maçında 3 gol atıp 3 de asist yapan Sofiane Feghouli, Antalya kampında özel açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısında kendisini en çok taraftarların sevindirdiğini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Kesinlikle harika bir taraftarımız var. Futbola ve takıma olan aşkları inanılmaz. Beni de çok iyi karşıladılar. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum" dedi.
Galatasaray'ın yıldızından şok itiraf
Etiketler: Sofiane Feghouli , igor tudor , Galatasaray
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