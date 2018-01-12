Ozan Betis’le masada

Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni durağının neresi olacağı merak konusu.
GÖZÜ LA LIGA'DA!
Yönetimin "Katar'a git" teklifine olumsuz yanıt veren milli futbolcu gözünü La Liga'ya çevirdi. Ozan Tufan'ın menajerinin Real Betis'le masaya oturduğu belirtiliyor. İspanya'dan gelen bilgilere göre Betis kulübü, Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
OZAN SICAK AMA...
Genç yıldızın Betis'e çok sıcak baktığı, kulüpler arasındaki görüşmelerin ise henüz başlamadığı öğrenildi. Fakat Fenerbahçe yönetiminin Ozan'ı kiralamayı düşünmediği, bonservisiyle elden çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.
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