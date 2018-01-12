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'ye 20 milyon

Fransız medyası, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City’nin, Sarı-Kırmızılılar’ın orta sahadaki yıldızı N’Diaye için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı. Haberde, müthiş teklife 'in sıcak bakmadığı ve "Badou bizim en önemli oyuncularımızdan birisi. Onu asla satmamalıyız" ifadesini kullandığına da yer verildi

NDiayeye 20 milyon
İngilizler'in Badou aşkı bitmek bilmiyor... Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Osmanlıspor'dan ettiği Badou N'Diaye için Stoke City'nin ısrarı devam ediyor. Fransız medyası, İngiliz temsilcisinin N'Diaye için rakamı 20 milyon Euro'ya kadar çıkardığını iddia ederek, "G.Saray'a piyango" başlığını attı.

TERİM KESİNLİKLE İSTEMİYOR
Haberde G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transfer söylentisiyle ilgili yorumları da yer aldı. Terim'in, N'Diaye'nin gidişine izin vermediği ve onunla çalışmaya devam etmek istediği vurgulandı.

YÖNETİMİN KAFASI İSE KARIŞIK
Fransız yönetimmedyasında yer alan habere göre G.Saray Yönetimi'nin 20 milyon Euro'luk teklif sonrası kafasının karışık olduğu iddia edildi. Kimi yöneticilerin bu transfere sıcak baktığı yorumlarına yer verildi.

7.5 MİLYON EURO'YA ALINDI
Cimbom, N'Diaye'yi sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 27 yaşındaki Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında orta sahada iyi bir performans sergiledi.
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