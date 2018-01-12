TERİM KESİNLİKLE İSTEMİYOR
Haberde G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transfer söylentisiyle ilgili yorumları da yer aldı. Terim'in, N'Diaye'nin gidişine izin vermediği ve onunla çalışmaya devam etmek istediği vurgulandı.
YÖNETİMİN KAFASI İSE KARIŞIK
Fransız yönetimmedyasında yer alan habere göre G.Saray Yönetimi'nin 20 milyon Euro'luk teklif sonrası kafasının karışık olduğu iddia edildi. Kimi yöneticilerin bu transfere sıcak baktığı yorumlarına yer verildi.
7.5 MİLYON EURO'YA ALINDI
Cimbom, N'Diaye'yi sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 27 yaşındaki Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında orta sahada iyi bir performans sergiledi.
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