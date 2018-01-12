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  1. Göksel Gümüşdağ Barça'yı böyle ikna etti

F.Bahçe'den flaş açıklaması

, 'nin 'a kiralandığını açıkladı.

F.Bahçeden flaş transfer açıklaması
, 'yi sezon sonuna kadar eski Hocası 'ın takımı 'a kiraladı.

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak i konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş".
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 20:05
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