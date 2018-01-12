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Fenerbahçe, Yiğithan Güveli'yi sezon sonuna kadar eski Hocası Dick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam'a kiraladı.
"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş".
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