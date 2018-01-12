Evlilik dışı doğan oğluna babalık yapmadığı iddiasıyla 201 bin liralık tazminat davası açan ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Sinem Yanmaz'a cevap veren teknik direktör Hamza Hamzaoğlu davanın reddini istedi. Hamzaoğlu, Yanmaz'ın iddialarına avukatı aracılığıyla cevap verdi. Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun şu an 6 yaşında olduğunu anlatan Hamzaoğlu'nun avukatı, taraflar arasındaki evlilik dışı ilişkiyi şöyle anlattı: