Evlilik dışı doğan oğluna babalık yapmadığı iddiasıyla 201 bin liralık tazminat davası açan ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Sinem Yanmaz'a cevap veren teknik direktör Hamza Hamzaoğlu davanın reddini istedi. Hamzaoğlu, Yanmaz'ın iddialarına avukatı aracılığıyla cevap verdi. Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun şu an 6 yaşında olduğunu anlatan Hamzaoğlu'nun avukatı, taraflar arasındaki evlilik dışı ilişkiyi şöyle anlattı:
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Bu Hamzaoglu'nun ifadeleri bana su anda yalanlariyla dolanlariyla kendini kurtarmaya calisan bir grubun ifadelerini hatirlatiyor.
gizli planlar değil be koçum, sen uçkurunun kurbanısın. yediğin hurmalar gelir seni tırmalar...
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