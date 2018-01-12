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Hamzaoğlu: "Gizli planların kurbanıyım"

Evlilik dışı doğan oğluna babalık yapmadığı iddiasıyla 201 bin liralık tazminat davası açan ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Sinem Yanmaz'a cevap veren teknik direktör davanın reddini istedi. Hamzaoğlu, Yanmaz'ın iddialarına avukatı aracılığıyla cevap verdi. Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun şu an 6 yaşında olduğunu anlatan Hamzaoğlu'nun avukatı, taraflar arasındaki evlilik dışı ilişkiyi şöyle anlattı:
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 09:09
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Yilmaz Kurtal Yilmaz Kurtal

Bu Hamzaoglu'nun ifadeleri bana su anda yalanlariyla dolanlariyla kendini kurtarmaya calisan bir grubun ifadelerini hatirlatiyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.01.2018 12:46
yusuf yusuf

gizli planlar değil be koçum, sen uçkurunun kurbanısın. yediğin hurmalar gelir seni tırmalar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.01.2018 12:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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