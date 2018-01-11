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Verin 15 milyon Euro’yu alın ’ı

Yönetimi, ’ın fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Yıldız futbolcu için Almanlar teklif üstüne teklif yapıyor.

Verin 15 milyon Euro’yu alın Tolgay Arslan’ı
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazanan Tolgay Arslan için Alman kulüpleri sıraya girdi. B.Leverkusen'in yıldız oyuncu için 8 milyon Euro teklif ettiği Werder Bremen ve Schalke'nin de Tolgay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yönetimi'nin ise 'ı 15 milyon Euro'dan aşağı satmama kararı aldığı öne sürüldü.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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