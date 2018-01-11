Şampiyon gibi oynayacağız

MedipolBaşakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya'daki TSYD Semineri'nde önemli açıklamalar yaptı. Avcı, "İlk defa bu sene şampiyonluğa biz de oyunuyoruz dedim. Bu sene oyuncu kalitemiz ve oyun kalitemiz arttı. Özellikle ilk yarıda şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynanan oyun ve skor bizi bunu söylemeye itti. Bu camialarla yarışmak kolay değil. Şampiyon oluruz ya da olmayızama şampiyon gibi oynamaya devamedeceğiz. Başakşehir gibi bir takımın bunoktaya gelmesi önemli" dedi.
BÜYÜK TAKIMLAR BENİ İSTEDİ Arda Turan'ı 2002 yılından beri tanıdığını ve oğlu gibi gördüğünü aktaran Avcı, "Arda Turan bu sistemin içerisine girerse faydalı olacağını düşünüyorum. Fiziksel durumu bir dezavantaj ama sağlıklı biçimde çalışır ve sakatlık yaşamazsa kolay şekilde toparlayacağını düşünüyorum" dedi. Öte yandan Abdullah hoca, Başakşehir'deyken büyük takımlardan transfer teklifi aldığını da sözlerine ekledi.
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