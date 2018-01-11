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Şampiyon gibi oynayacağız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , seminerinde yaptığı açıklamada, “Şampiyon oluruz ya da olmayız ama şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Şampiyon gibi oynayacağız
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'daki Semineri'nde önemli açıklamalar yaptı. Avcı, "İlk defa bu sene şampiyonluğa biz de oyunuyoruz dedim. Bu sene oyuncu kalitemiz ve oyun kalitemiz arttı. Özellikle ilk yarıda şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynanan oyun ve skor bizi bunu söylemeye itti. Bu camialarla yarışmak kolay değil. Şampiyon oluruz ya da olmayız ama şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz. Başakşehir gibi bir takımın bu noktaya gelmesi önemli" dedi.

BÜYÜK TAKIMLAR BENİ İSTEDİ
Arda Turan'ı 2002 yılından beri tanıdığını ve oğlu gibi gördüğünü aktaran Avcı, "Arda Turan bu sistemin içerisine girerse faydalı olacağını düşünüyorum. Fiziksel durumu bir dezavantaj ama sağlıklı biçimde çalışır ve sakatlık yaşamazsa kolay şekilde toparlayacağını düşünüyorum" dedi. Öte yandan Abdullah hoca, Başakşehir'deyken büyük takımlardan transfer teklifi aldığını da sözlerine ekledi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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