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Dünya yalanlarla kirlenmiş

Dünya yalanlarla kirlenmiş
Beşiktaş' ta kiralık forma giyen Talisca, bonservisinin bulunduğu Benfica kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşme uzattığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Instagram hesabından açıklama yapan Brezilyalı 10 numara, "Dünya yalanlarla nasıl da kirlenmiş. Yanımda olduğun için teşekkürler Tanrım" ifadelerini kullandı. 'nın paylaşımı geniş yankı uyandırdı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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