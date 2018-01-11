Novak'ta sona doğru

Trabzon sol bek transferi için artık geri sayıma geçti. Bordo- Mavililer, Danimarkaekibi Midtjylland'de forma giyen 27 yaşındakisol kanat oyuncusuFilip Novak'ın transferinde sona doğru yaklaştı. Karadeniz Fırtınası, Çekyalıtecrübeli oyuncu için teklifini 1.5 milyonEuro'ya kadar çıkarmıştı.
MENAJERİNE BASKI YAPIYOR Danimarka ekibinden gelecek cevabı bekleyen Fırtına, Novak'ın açıklamaları sonrası iyice rahatladı. Tecrübeli oyuncu menajeri aracalığıyla yaptığı açıklamada transferin bir an önce sonlanmasını istedi.
FİLİP NOVAK İSTİKRAR ABİDESİ Trabzon'a transfer olmayı çok isteyen Filip Novak, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Bu sezon takımında 16 kez forma giyen Novak, 3 de gol attı. Tecrübeli oyuncu milli takımda da oynuyor.
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