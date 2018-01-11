 ;
Yol Durumu
  1. Burak Yılmaz'ın kanatları altındalar!
  2. Şampiyon gibi oynayacağız

Novak'ta sona doğru

Karadeniz Fırtınası, Novak için ’e 1.5 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti. Transfer çok yakın

Novakta sona doğru
Trabzon sol bek transferi için artık geri sayıma geçti. Bordo- Mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland'de forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Filip Novak'ın transferinde sona doğru yaklaştı. Karadeniz Fırtınası, Çekyalı tecrübeli oyuncu için teklifini 1.5 milyon Euro'ya kadar çıkarmıştı.

MENAJERİNE BASKI YAPIYOR
Danimarka ekibinden gelecek cevabı bekleyen Fırtına, Novak'ın açıklamaları sonrası iyice rahatladı. Tecrübeli oyuncu menajeri aracalığıyla yaptığı açıklamada transferin bir an önce sonlanmasını istedi.

FİLİP NOVAK İSTİKRAR ABİDESİ
Trabzon'a transfer olmayı çok isteyen Filip Novak, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Bu sezon takımında 16 kez forma giyen Novak, 3 de gol attı. Tecrübeli oyuncu milli takımda da oynuyor.


Yunus EMRE SEL
Etiketler: , , ,
  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar