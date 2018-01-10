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'dan Başakşehir'e Arda cevabı!

'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Başakşehir Kulübü'ne 'dan yanıt geldi.

Barcelonadan Başakşehire şok cevap!

Sport gazetesi Medipol Başakşehir'in 'la anlaştığını ancak 'nın İstanbul ekibinden 10 milyon euro talep ettiğini yazdı.

Katalan gazetesi Sport, Barcelona'nın Arda Turan'ı istemediğini ancak bedavaya da göndermeye niyeti olmadığını yazdı.

Haberde Barcelona'nın Coutinho transferinin ardından maaş bütçesini azaltmak için harekete geçtiği belirtilirken bu amaçla Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi için İstanbul ekibiyle görüşüldüğünü duyurdu.

Haberde Başakşehir'in makul bir fiyatla anlaşma arzusu içinde olduğu vurgulanırken Barcelona'nın transfer için 10 milyon euro + bonuslar istediği yazıldı.

Sport, bu taleplerin Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a iletildiğini ve İstanbul'dan gelecek yanıtın beklendiğini yazarken Katalan ekibinin Arda Turan'ın satılması konusunda ısrarlı olduğunu belirtti.

Arda Turan'ın bugüne kadar Barcelona'ya maliyeti 54 milyon euro'yu buldu. 2,5 yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun maliyetinin daha da artmasını istemeyen Barcelona Arda'yı bonservisiyle göndermekte kararlı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 22:20
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