Dursun Özbek: Senin derdin nedir Ünal ağabey?

G.Saray Başkanı Dursun Özbek. dün gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda eski başkanlardan Ünal Aysal'a yüklendi. Aysal'ın erken seçim kararını eleştirmesini ve Fatih Terim'in 2013'te Milli Takıma gidiş sürecini yeniden gündeme taşımasını doğru bulmadığını aktaran Başkan Özbek, "Senin derdin nedir Ünal ağabey? Sen kaç defa erken seçim yaptın sonunda da kaçıp gittin. 4 sene önceki şeyleri gündeme getirmenin ne gereği var" diye konuştu.
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