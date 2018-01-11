 ;
Yol Durumu
  1. RVP yine çıldırttı
  2. Belki bir sürpriz yapabiliriz

: Senin derdin nedir Ünal ağabey?

, kendisi ve Fatih Terim hakkında eleştirilerde bulunan ’a, “Derdin ne Ünal ağabey” diye seslendi

Dursun Özbek: Senin derdin nedir Ünal ağabey?
G.Saray Başkanı . dün gerçekleştirilen 'nda eski başkanlardan 'a yüklendi. Aysal'ın erken seçim kararını eleştirmesini ve Fatih Terim'in 2013'te Milli Takıma gidiş sürecini yeniden gündeme taşımasını doğru bulmadığını aktaran Başkan Özbek, "Senin derdin nedir Ünal ağabey? Sen kaç defa erken seçim yaptın sonunda da kaçıp gittin. 4 sene önceki şeyleri gündeme getirmenin ne gereği var" diye konuştu.
Etiketler: , ,
  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar