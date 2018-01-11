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Borussia Dortmund'da 9 futbolcu zehirlendi! Nuri Şahin ve Ömer Toprak...

Alman temsilcisi Borussia Dortmund’da forma giyen ve aralarında Türk futbolcular Nuri Şahin ile Ömer Toprak’ın da bulunduğu 9 futbolcu yedikleri yemekten dolayı rahatsızlandı.

Borussia Dortmundda 9 futbolcu zehirlendi! Nuri Şahin ve Ömer Toprak...
İspanya'nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarını sürdüren Alman ekibi Borussia Dortmund, şok bir olay yaşadı. Kampın son gününde aralarında milli futbolcular Nuri Şahin ile Ömer Toprak'ın yer aldığı 9 futbolcu yediği yemekten dolayı zehirlendi. Futbolcuların yedikleri tavuk dönerden kaynaklı olarak hastalandıkları iddia edildi. Hastalanan futbolcuların daha sonra tedavi altına alındığı belirtildi.

Yemekten rahatsızlanan futbolcular isimleri ise şöyle:

Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Ömer Toprak, Jacob Bruun Larsen, Nuri Şahin ve Dominik Reimann.
  • 11 Ocak 2018, Perşembe 15:56
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