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Dinamo Zagreb’den atağı

Hırvat kulübü ’i kiralamak için start verdi

Dinamo Zagreb’den Mitrovic atağı
Vida'nın 'a olmasıyla takıma girme şansı azalan Mitrovic için ülkesinin ekiplerinden Dinamo Zagreb Siyah-Beyazlı takıma teklifte bulundu. Hırvatistan Ligi'nde 2. sırada bulunan Hajduk Split'in 12 puan önünde lider olan Zagreb ekibi bu transfer için Beşiktaş'ın kararını bekliyor. Beşiktaş Yönetimi Güneş'le görüştükten sonra kesin kararını bildirecek.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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