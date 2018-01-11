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'ın kanatları altındalar!

Kral; , ve Abdürrahim Dursun’u yalnız bırakmıyor

Burak Yılmazın kanatları altındalar!
Bordo-Mavili takımda Burak Yılmaz, genç futbolcuları yanından bir an olsun ayırmıyor. Genç oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun ile zaman geçiren Burak, antrenmanlardan boşa kalan zamanda da genç oyuncularla zaman geçiriyor. 4 oyuncu dün birlikte 'da deniz keyfi yaptı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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