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: ’la iletişim kuramadık

G.Saray’ın yıldız oyuncusu, “Fatih hocayla 2 günde konuştuğum kadar, ’la iletişim kuramadım” dedi

Yasin Öztekin: Tudor’la iletişim kuramadık
Galatasaray'ın başarılı , eski teknik direktörler Igor ile iletişim kurmayı başaramadıklarını söyledi. Başarıı futbolcu, "Fatih hocayla 2 günde konuştuğum kadar, Tudor'la iletişim kuramadım. 13 hafta oynamadıktan sonra Alanya maçına 11'de başladım ve haftanın oyuncusu seçildim. Buna rağmen beni ertesi maç oynatmadı" dedi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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