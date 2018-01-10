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Ozan’ı resmen istediler!

Katar kulübü Al Gharafa, ’ı resmen istedi. Genç oyuncunun aklında İspanya var

Ozan’ı resmen istediler!
Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kamp kadrosuna dahil edilmeyerek kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan Ozan Tufan için ilk resmi teklif Katar'dan geldi.

KATARLILAR DEVREDE
Özel bir televizyona konuşan Katar kulübü Al Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun, "Ozan Tufan transfer listemizdeki oyunculardan birisi. Kendisini kadroya katmak isteriz. Görüşmelerle ben ilgilenmiyorum. Yönetimimiz yürütüyor" dedi. Fenerbahçe yönetimi bu teklife sıcak baksa da Ozan Tufan'ın aklında İspanya olduğu ancak bu ülkeden henüz resmi bir teklifin gelmediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE 7.5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR!
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı ve 7.5 milyona indiği belirtiliyor. Katar kulübü bu parayı verirse imzalar her an atılabilir.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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