Ozan’ı resmen istediler!

Fenerbahçe TeknikDirektörü Aykut Kocamantarafından kamp kadrosunadahil edilmeyerek kadro dışı bırakılanve satış listesine konanOzan Tufan için ilk resmi teklifKatar'dan geldi.
KATARLILAR DEVREDE
Özel bir televizyona konuşan Katar kulübü Al Gharafa'nın teknik direktörü BülentUygun, "Ozan Tufantransfer listemizdeki oyunculardanbirisi. Kendisinikadroya katmak isteriz.Görüşmelerle ben ilgilenmiyorum.Yönetimimiz yürütüyor" dedi. Fenerbahçe yönetimi bu teklife sıcak baksa da Ozan Tufan'ın aklında İspanya olduğu ancak bu ülkeden henüz resmi bir teklifin gelmediği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE 7.5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR! Fenerbahçe'nin OzanTufan için kapıyı 8 milyon Euro'danaçtığı ve 7.5 milyona indiğibelirtiliyor. Katar kulübü bu parayıverirse imzalar her an atılabilir.
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