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'a dev teklif

Beşiktaşa dev teklif

Bu sezon 'ta beklentilerin altında kalan ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı zaman zaman eleştirilen 'ya ciddi teklifler gelmeye başladı. Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Portekizli yıldız için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 11:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#214;zbek Özbek

GS İstemediği belayı buldu Terim onlara öyle bir kazık atacak ki Dünya durdukça unutulmayacak Terim e fazla güvenmeyin sonra Feleğiniz şaşar

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 10.01.2018 22:22
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