Bu sezon Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı zaman zaman eleştirilen Ricardo Quaresma'ya ciddi teklifler gelmeye başladı. Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Portekizli yıldız için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Beşiktaş'a dev teklif
Etiketler: Ricardo Quaresma , Beşiktaş
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GS İstemediği belayı buldu Terim onlara öyle bir kazık atacak ki Dünya durdukça unutulmayacak Terim e fazla güvenmeyin sonra Feleğiniz şaşar
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