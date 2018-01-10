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Galatasaray yeni hocasını buldu! İşte o isim

Basketbol liginde üst üste aldığı kötü sonuçların ardından hocası Erman Kunter ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni koç Oktay Mahmuti oldu.

Galatasaray yeni hocasını buldu! İşte o isim

Bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa maçlarında aldığı kötü sonuçlar sonrasında şube sorumlusu Can Topsakal'ın istifasının ardından görevine son verilen Erman Kunter'in yerine eski koç getiriliyor.

Bir dönem sarı kırmızılı takımda görev alan Oktay Mahmuti, eski takımı Galatasaray'a geri dönüyor. Yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktı, resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da Oktay Mahmuti'den önce Dusko Ivanovic ile görüşmüş ve olumsuz cevap almıştı.
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 10:44
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