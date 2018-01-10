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'ın menajeri i resmen açıkladı

'ın menajeri 'tan  açıklaması geldi.

Arda Turanın menajeri transferi resmen açıkladı

Devre arası döneminde 'dan ayrılacak olan 'ın menajeri 'tan açıklaması geldi.

Medipol Başakşehir'in ardından Arda Turan'ın menajeri de transferi açıkladı.

Arda Turan konusunda Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını belirten menajer Ahmet Bulut, son sözün Barcelona'da olduğu ifade edildi.

İspanyol kulübününde transfere izin vermesi halinde 2-3 gün içinde imzaların atılması bekleniyor.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 12:27
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