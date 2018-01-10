Devre arası transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak olan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan Başakşehir açıklaması geldi.
Medipol Başakşehir'in ardından Arda Turan'ın menajeri de transferi açıkladı.
Arda Turan konusunda Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını belirten menajer Ahmet Bulut, son sözün Barcelona'da olduğu ifade edildi.
İspanyol kulübününde transfere izin vermesi halinde 2-3 gün içinde imzaların atılması bekleniyor.
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