Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir ile anlaşmasının an meselesi olan milli futbolcu Arda Turan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol medyasında yer alan habere göre Lionel Messi ile Arda Turan'ın aralarının bozuk olduğu ve soyunma odasınada bile selamlaşmadığı iddia edildi. İşte detaylar;