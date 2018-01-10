 ;
Yol Durumu
  1. Kartal’dan Babacar’a 6 milyon euro!
  2. Fatih Terim atışması

Flaş iddia: Messi, 'a selam bile vermiyor

'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir ile anlaşmasının an meselesi olan milli futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol medyasında yer alan habere göre ile Arda Turan'ın aralarının bozuk olduğu ve soyunma odasınada bile selamlaşmadığı iddia edildi. İşte detaylar;
Etiketler: , ,
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 18:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar