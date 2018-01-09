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bu hafta Konya'ya gidebilir

Yönetimin kiralık vermeyi düşündüğü ’ın Konyaspor’a kiralanması bekleniyor

Orkan Çınar bu hafta Konyaya gidebilir
Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık vermeyi düşündüğü Orkan Çınar'ın bu hafta Konyaspor'a gitmesi bekleniyor. Yönetimin Şenol Güneş'le görüştükten sonra Orkan'ı kiralamaya karar verdiği öğrenildi.
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