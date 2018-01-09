İstikamet Fransa dağılın marş marş

GÖRÜŞMELER KISITLANDI
Salih Uçan ve takım arkadaşları, Güney Fransa'da askeri kampa alındı! Geceyi açık havada geçiren futbolcular için konulan en katı kurallardan birisi de, bir kişinin dahi geç gelmesi durumunda tüm takımın ceza alacak olması... Öte yandan futbolcuların aile ve arkadaşlarıyla birlikte telefonla görüşmeleri tam olarak yasaklanmadı ama ciddi ölçüde kısıtlandı.
KOMANDO GİBİ ÇALIŞIYORLAR
Sion'lu futbolcuların askeri kampından ilginç görüntüler geliyor. Salih Uçan da bu görüntülerden nasibini aldı. Sion Başkanı Constantin'in kararıyla gercekleşen kampın ne kadar süreceği ise tam olarak bilinmiyor.
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