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İstikamet dağılın marş marş

Sion Başkanı “İlk yarıyı sonuncu bitirirseniz asker kampına yollarım” dedi. Dediğini de yaptı. ’la birlikte tüm takım ’da a girerek ikinci yarıya hazırlanıyor...

İstikamet Fransa dağılın marş marş
Fenerbahçe'nin sezon başında Sion'a kiraladığı Salih Uçan'ın takımı askeri kampa alındı. Sion Başkanı Constantin ligin ilk yarısında takımın eğer 2017 yılını son sırada bitirmesi halinde tüm futbolcuları a alacağını söylemişti. Başkan Constantin dediğini yaptı.


GÖRÜŞMELER KISITLANDI
Salih Uçan ve takım arkadaşları, Güney Fransa'da askeri kampa alındı! Geceyi açık havada geçiren futbolcular için konulan en katı kurallardan birisi de, bir kişinin dahi geç gelmesi durumunda tüm takımın ceza alacak olması... Öte yandan futbolcuların aile ve arkadaşlarıyla birlikte telefonla görüşmeleri tam olarak yasaklanmadı ama ciddi ölçüde kısıtlandı.




KOMANDO GİBİ ÇALIŞIYORLAR
Sion'lu futbolcuların askeri kampından ilginç görüntüler geliyor. da bu görüntülerden nasibini aldı. Sion Başkanı Constantin'in kararıyla gercekleşen kampın ne kadar süreceği ise tam olarak bilinmiyor.
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