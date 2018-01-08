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Mehmet Ağar'dan Arda Turan açıklaması



Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Arda Turan ile arasındaki diyaloğu anlattı. Ağar, Arda'ın, "Fatih Terim varsa ben gelmem" cümlesini kurup kurmadığını açıkladı. Bloomberg HT kanalında açıklamalarda bulunan Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 23:48
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