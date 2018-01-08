Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Arda Turan ile arasındaki diyaloğu anlattı. Ağar, Arda'ın, "Fatih Terim varsa ben gelmem" cümlesini kurup kurmadığını açıkladı. Bloomberg HT kanalında açıklamalarda bulunan Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:
Mehmet Ağar'dan Arda Turan açıklaması
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