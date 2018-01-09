Son yıllarda Süper Lig'in yükselen değeri olan, Abdullah Avcı önderliğinde bu sezonun da ilk yarısını zirvede noktalayan Medipol Başakşehir, yılın transfer bombasını patlatmak üzere...
Son yıllarda Süper Lig'in yükselen değeri olan, Abdullah Avcı önderliğinde bu sezonun da ilk yarısını zirvede noktalayan Medipol Başakşehir, yılın transfer bombasını patlatmak üzere...
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