 ;
Yol Durumu
  1. Selçuk İnan'ın S8 davasına mahkemeden ret!
  2. 70-75 puan alan şampiyon olur

İşte Arda'yı li yapan o sözler

Son yıllarda Süper Lig'in yükselen değeri olan, önderliğinde bu sezonun da ilk yarısını zirvede noktalayan Medipol , yılın bombasını patlatmak üzere...
Etiketler: , , , , ,
  • 09 Ocak 2018, Salı 10:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar