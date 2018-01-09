Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un çıkardığı "S8" modelinin Türkiye'deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sosyal medyada kullandığı ismini de kanıt göstererek şirkete dava açtı.
Selçuk İnan'ın S8 davasına mahkemeden ret!
Etiketler: selçuk inan , İstanbul , Samsung , Galatasaray , S8
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