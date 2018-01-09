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'ın davasına mahkemeden ret!

Selçuk İnanın S8 davasına mahkemeden ret!

Güney Kore merkezli teknoloji devi 'un çıkardığı "" modelinin Türkiye'deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla lı futbolcu , sosyal medyada kullandığı ismini de kanıt göstererek şirkete dava açtı.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 11:40
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