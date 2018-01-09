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’i Shalke istiyor!

Alman medyası, Cimbom’un orta sahadaki yıldızına ’nin talip olduğunu yazdı

Garry Rodrigues’i Shalke istiyor!
G.Saray'ın yıldızları Avrupa'nın dev kulüplerinin kıskacında. İtalyan devi geçtiğimiz günlerde Brezilyalı stoper Maicon'a talip olmuştu. Dün de Alman medyasında ile ilgili transfer haberleri yer aldı. Alman medyasında çıkan haberlere göre, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklif yapmaya hazırlanan Alman kulübü, G.Saray'dan gelecek habere göre hareket edecek. Garry Rodrigues bu sezon 19 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.
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