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’a yeni teklif

Bordo-Mavili yönetim Midtjylland’a 1 milyon 500 bin Euro teklif edecek. Çek oyuncu sol bek ve stoper olarak görev yapabiliyor

Filip Novak’a yeni teklif
Trabzonspor kadrosuna katmak istediği solbek oyuncusu için ikinci teklifini yapacak. FC Midtjylland kulübüne bu kez 1 milyon 500 bin Euro teklif edilmesi bekleniyor. Bu oyuncuyu Rıza Çalımbay'ın da çok istediği öne sürüldü.

STOPERDE DE YER ALABİLİYOR
Esas mevkii solbek olmasına rağmen sol stoper olarak da oynayabilen Novak için Trabzonspor ilk etapta yaptığı teklifi biraz daha artırarak 1 milyon 500 bin Euro'ya çıktı.

NOVAK DA İSTİYOR
Çek futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istemesiyle eli güçlenen Bordo- Mavililer'in, birkaç güne kadar bu transfere en son şeklini vermesi planlanıyor.

LİSTEDE BAŞKALARI DA VAR
Trabzonlu yöneticiler de Novak ile ilgilendiklerini doğrularken, sadece Çek oyuncuyla değil o bölge için birçok futbolcuyla ilgilendiklerini dile getirdiler. Rıza hoca da transferi bekliyor.

Yunus Emre SEL
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