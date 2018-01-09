Filip Novak’a yeni teklif

Trabzonsporkadrosunakatmakistediği solbek oyuncusuFilip Novak içinikinci teklifini yapacak.FC Midtjylland kulübünebu kez 1 milyon500 bin Euro teklifedilmesi bekleniyor.Bu oyuncuyu Rıza Çalımbay'ında çok istediğiöne sürüldü.
STOPERDE DE YER ALABİLİYOR Esas mevkii solbek olmasına rağmen sol stoper olarak da oynayabilen Novak için Trabzonspor ilk etapta yaptığı teklifi biraz daha artırarak 1 milyon 500 bin Euro'ya çıktı.
NOVAK DA İSTİYOR ÇekfutbolcununTrabzonspor'agelmek istemesiyleeli güçlenen Bordo-Mavililer'in, birkaçgüne kadar bu transfereen son şeklini vermesiplanlanıyor.
LİSTEDE BAŞKALARI DA VAR Trabzonlu yöneticiler de Novak ile ilgilendiklerini doğrularken, sadece Çek oyuncuyla değil o bölge için birçok futbolcuyla ilgilendiklerini dile getirdiler. Rıza hoca da transferi bekliyor.
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