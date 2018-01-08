Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euroluk rekor ücretle Everton'a gönderen Beşiktaş, milli yıldızın boşluğunu doldurmak için bir yandan da forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyordu.
Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euroluk rekor ücretle Everton'a gönderen Beşiktaş, milli yıldızın boşluğunu doldurmak için bir yandan da forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyordu.
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