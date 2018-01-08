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aradığı golcüyü buldu! İşte 'un yerine gelen isim

Devre arası transfer döneminde 'u Everton'a satan aradığı golcüyü MLS ekibi 'de buldu.

Ara transfer döneminde 'u 28 milyon euroluk rekor ücretle Everton'a gönderen , milli yıldızın boşluğunu doldurmak için bir yandan da forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyordu.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 10:17
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