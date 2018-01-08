 ;
Yol Durumu
  1. Dünya devi Maicon'a kancayı taktı

G.Saray'a 60 milyonluk piyango!

G.Saray’ın Mecidiyeköy’de yaptığı otel için Titanic Grubu devreye girdi. Senelik 6 milyon kirayla 10 yıllık öneri getirdi.

G.Saraya 60 milyonluk piyango!

Sarı-Kırmızılı takımın Başkanı Dursun Özbek, Mecidiyeköy'de yapılan otelde turizm sektörünün durumuna göre planlı şekilde hareket ettiklerini kaydetmişti. Otelin inşaatı için Başkanı Dursun Özbek'in girişimleriyle yaklaşık 20 milyon dolar kredi alınmıştı. Diğerlerinden farklı bir özellik taşıyan bu krediyle para bankada bloke olduğu için harcamalar sadece otel için kullanılabiliyor. Titanic Otel Grubu yetkilileri, Dursun Özbek ile bir görüşme yaptı. 2018 sonunda geçerli olmak üzere 10 yıllık kiralama teklifi yapıldı. Teklifin yıllık 6 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

KARAR 20 OCAK SONRASI
Özbek'in net kararını 20 Ocak'taki seçim sonrası vereceği belirtildi. Başka önemli firmalarla da otel konusunda görüşmeler yapılması bekleniyor. Buradan gelecek gelir, finansal anlamda Sarı-Kırmızılı ekibe biraz da olsa nefes aldıracak!
Etiketler:
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 11:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar