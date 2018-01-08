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Dünya devi Maicon'a kancayı taktı

İlk 17 haftada savaşçı futboluyla öne çıkan isimler arasında yer alırken ilk devre Fenerbahçe'nin iki santrforu kadar gol atan Maicon'a Serie A'dan teklif olduğu ortaya çıktı. Miranda'nın da sakatlanmasıyla elinde Skrinar'dan başka stoperi kalmayan , 'ın Brezilyalı stoperi için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekipten fiyat bilgisi istendi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 10:38
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