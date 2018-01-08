 ;
Yol Durumu
  1. G.Saray'a 60 milyonluk piyango!

'dan açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü , BeIN Sports Haber kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Aykut Kocamandan transfer açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü , Sarı Lacivertli takımdaki son durum ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Osmanlıspor maçına kadarki süreç, çok kırıcı bir süreç oldu. Bir karar vermem gerekiyordu. Sorumluluğu üzerime aldım ve sonraki süreç, devam etmemin doğru olacağı yönündeydi. Devreyi lider bitirecek bir takım haline geldik. İki pozisyon normal şekilde sonuçlansa ilk yarıyı lider tamamlayacaktık. Transfer yapmak istediğiniz yerlerdeki oyunculardan daha üst seviyedeki oyuncuları buldunuz. Şu an futbolseverler biliyordur. Maliyetler çok yüksek... Varsayalım kulüp bunun altına girdi. Zorluk derecesi en yüksek maçlar ilk 6 hafta. Beşiktaş maçından sonra da zor maçlar ama o süreç daha zorlu gözüküyor. Oyuncuyu aldınız, adaptasyon süreci var.Şampiyonluk için şu an her şeyin var olduğunu görüyorum ben. Saha için söylüyorum. Fayda sağlayacak oyuncuya kapımız açık ama var olan oyuncularımız dünyanın en iyi oyuncuları....
Etiketler: ,
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 19:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar