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Dengeleri bozmayız!

Başkanı , “Jahovic’i Jahovic yapan Göztepe’dir. Onun hakkını vereceğiz ama dengeleri bozmayacağız” diye konuştu

Dengeleri bozmayız!
Başkanı Mehmet Sepil, Jahovic hakkında konuştu. Sepil "Öncellikle Jahovic konusunda bana hiçbir somut teklif gelmedi. Bizim Jahovic'e vereceğimiz bir ücret var. Jahovic bence bu teklifimizi kabul edecek. Jahovic'i burada tutmak önemli değil önemli olan onu Göztepe'de mutlu tutmak. Jahovic'i Jahovic yapan Göztepe'dir. Onun hakkını vereceğiz ama dengeleri de bozmayacağız" yorumunu yaptı.

İZMİR ÇOK ÖNEMLİ
'in Türk futbolu için önemli olduğunu da söyleyen Sepil, "Umarım orta veya uzun vadede İzmir'den başka takımlar da buraya gelir" dedi.

HEDEFLERİMİZ BÜYÜYECEK!
Göztepe Başkanı , "2 sene sonraki hedeflerimizde büyüme olur ama kısa vadedeli başarı için hedef değiştirirsek kafa üstü çakılırız" dedi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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