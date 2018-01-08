Dengeleri bozmayız!

Göztepe Başkanı MehmetSepil, Jahovic hakkında konuştu.Sepil "Öncellikle Jahovic konusundabana hiçbir somut teklifgelmedi. Bizim Jahovic'e vereceğimizbir ücret var. Jahovicbence bu teklifimizi kabul edecek.Jahovic'i burada tutmakönemli değil önemli olan onuGöztepe'de mutlu tutmak. Jahovic'iJahovic yapan Göztepe'dir.Onun hakkını vereceğiz amadengeleri de bozmayacağız" yorumunuyaptı.
İZMİR ÇOK ÖNEMLİ İzmir'in Türk futbolu için önemli olduğunu da söyleyen Sepil, "Umarım orta veya uzun vadede İzmir'den başka takımlar da buraya gelir" dedi.
HEDEFLERİMİZBÜYÜYECEK! Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "2 sene sonraki hedeflerimizde büyüme olur ama kısa vadedeli başarı için hedef değiştirirsek kafa üstü çakılırız" dedi.
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