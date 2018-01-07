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’ı Eldridge ile vurdu!

, ’ı 8 sayı farklı yenerek 6 hafta sonra kazandı. Bordo-Mavililer’de 27 sayı atan Osiris Eldridge maçın yıldızı lodu...

Trabzonspor TOFAŞ’ı Eldridge ile vurdu!
Tahincioğlu Ligi'nde Trabzonspor Basketbol evinde konuk ettiği TOFAŞ'ı seyircisiz maçta 91-83 mağlup ederek çok kritik bir galibiyete imza attı... TOFAŞ, bir ara 17 sayı geride olduğu maçı son çeyrekte 4'e kadar indirse de Trabzonspor maçı kazanmayı başardı. Kötü günler geçiren Bordo-Mavililer, bu önemli galibiyet ile toplamda 4. maçını kazanmış oldu. TOFAŞ ise 3. yenilgisini alarak zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. Günün diğer önemli maçında Beşiktaş SJ, deplasmanda Eskişehir Basket'i 87-78 yendi. Muratbey Uşak ise deplasmanda Büyükçekmece'yi 84-78 mağlup etti.
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