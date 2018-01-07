Trabzonspor TOFAŞ’ı Eldridge ile vurdu!

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Trabzonspor Basketbol evinde konuk ettiği TOFAŞ'ı seyircisiz maçta 91-83 mağlup ederek çok kritik bir galibiyete imza attı... TOFAŞ, bir ara 17 sayı geride olduğu maçı son çeyrekte 4'e kadar indirse de Trabzonspor maçı kazanmayı başardı. Kötü günler geçiren Bordo-Mavililer, bu önemli galibiyet ile toplamda 4. maçını kazanmış oldu. TOFAŞ ise 3. yenilgisini alarak zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. Günün diğer önemli maçında Beşiktaş SJ, deplasmanda EskişehirBasket'i 87-78 yendi. MuratbeyUşak ise deplasmanda Büyükçekmece'yi84-78 mağlup etti.
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