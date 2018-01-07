Nadal'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

Türkiye Tenis Federasyonu, Twitter hesabında, Nadal'ın "Merhaba, ben Rafa Nadal. Minik eller raket tutsun." videosunu yayınladı.

Dünya 1 numarası @RafaelNadal, Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Aile Birliği'nin "Minik Eller Raket Tutsun" projesine destek verdi. https://t.co/nf8jiofANO pic.twitter.com/SIIJqvzbrQ — Tenis Federasyonu (@TTForgtr) 7 Ocak 2018

10'u Fransa Açık'ta olmak üzere 16 grand slam kazanan Nadal, 21 Ağustos 2017'den beri tek erkeklerde dünya sıralamasının zirvesinde yer alıyor.