Nadal'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

Türkiye Tenis Federasyonu, Twitter hesabında, Nadal'ın "Merhaba, ben Rafa Nadal. Minik eller raket tutsun." videosunu yayınladı.
Dünya 1 numarası @RafaelNadal, Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Aile Birliği'nin "Minik Eller Raket Tutsun" projesine destek verdi. https://t.co/nf8jiofANO pic.twitter.com/SIIJqvzbrQ— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) 7 Ocak 2018
10'u Fransa Açık'ta olmak üzere 16 grand slam kazanan Nadal, 21 Ağustos 2017'den beri tek erkeklerde dünya sıralamasının zirvesinde yer alıyor.
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