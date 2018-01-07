 ;
Yol Durumu
  1. Arda Başakşehir’e yakın
  2. Oğuzhan ve Tolgay Arslan bir yere gitmeyecek

Nadal'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

Türkiye Federasyonu Tenis Aile Birliğinin yürüttüğü "Minik Eller Raket Tutsun" projesine, İspanyol yıldız da destek verdi.

Nadaldan Türkiyeye anlamlı mesaj

Türkiye Federasyonu, Twitter hesabında, Nadal'ın "Merhaba, ben Rafa Nadal. Minik eller raket tutsun." videosunu yayınladı.


10'u Fransa Açık'ta olmak üzere 16 grand slam kazanan Nadal, 21 Ağustos 2017'den beri tek erkeklerde dünya sıralamasının zirvesinde yer alıyor.
Etiketler: ,
  • 07 Ocak 2018, Pazar 23:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar