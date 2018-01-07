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Merak etmeyin ona çok iyi bakacağız

Kartal golcü yıldız için bir video paylaşarak, “Bir gün yine buluşacağız”dedi. ise, “Merak etmeyin ona çok iyi bakacağız”cevabını verdi. Bunun üzerine size emanet” notunu düştü

Merak etmeyin ona çok iyi bakacağız
Cenk Tosun'un Everton'a i sonrasında duygusal sahneler yaşandı. Beşiktaş Kulübü önce golcü yıldız için duygusal bir video yayınladı. Bu videoda Cenk'in attığı goller ve yaşadığı sevinç gösterilirken, "Gönüllerde taht kurdu. Unutulmaz anlar bıraktı. Bu asla veda değil. Bir gün yine buluşacağız" dendi.

HOŞ GELDİN TOSUN PAŞA
İngiliz Kulübü de kendi hesabından Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin . Hiç merak etmeyin ona çok iyi bakacağız" dedi. Ardından Cenk'in, "Umarım bundan sonra 'ı desteklersiniz" sözlerini paylaştı.

BUNDAN SONRA SİZE EMANET
Everton'ın bu paylaşımından sonra Beşiktaş Kulübü resmi hesabından 2'nci bir açıklama daha yaparak, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşa size emanet" notunu düştü.

LUKAKU BENZETMESİ
İngiliz gazetelerinden Daily Mail, Cenk Tosun'u M.United'li Lukaku'ya benzeterek, "Everton Lukaku'nun boşluğunu 'la doldurdu" yorumu yaptı.

FORMASI 14 NUMARA
'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek. Cenk Beşiktaş'ta 23 numaralı formayı giyiyordu. Everton'da 23 numaralı formayı Coleman giyiyor.


ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Cenk Tosun'u telefonla arayarak tebrik etti.


Sosyal medyada paylaşımcılar Kraliçe Elizabeth'in yerine Cenk'in fotoğrafını koydu.

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada , "Cenk Tosun'un transferi 22 milyon Euro net, 6,5 milyon Euro bonus ve 1.157.895 Ero dayanışma katkı payı Everton tarafından ödenmek şartıyla tamamlandı. Cenk 3, bir kulübe transfer olursa kulübümüz gelir elde edecek" ifadesini kullandı.
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