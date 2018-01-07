İşte Cenk’in yeni evi

Everton' a transfer olan Cenk Tosun Liverpool'da her şeyi ayrıntılarıyla düşünülmüş ihtişamlı bir evde kalacak. Aylık kirası 6,750 bin Euro olan ev klasik İngiliz tarzında döşeli. Şömine, kanatlı pencereler, kornişler ve Fransız kapıları ile İngiliz tarzını yoğun bir şekilde yansıtıyor.
DIJK KOMŞU OLACAK Cenk Tosun'un kalacağı yerde 5 futbol sahası, bahçe, kapalı yüzme havuzu, sinema odası ve mahzen gibi lüks detaylar da dikkat çekiyor. Evde ayrıca 6 oda, 3 banyo, teras ve 3 odalı misafir suiti bulunuyor. Bu arada Liverpool'un 85 milyon Euro'ya transfer ettiği Van Dijk'in de Cenk'e komşu olacağı belirtildi.
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