 ;
Yol Durumu
  1. Merak etmeyin ona çok iyi bakacağız
  2. Trabzonspor TOFAŞ’ı Eldridge ile vurdu!

İşte Cenk’in yeni evi

’un ’da geçici olarak kalacağı lüks ev konforuyla göz kamaştırıyor

İşte Cenk’in yeni evi
Everton' a olan Cenk Tosun Liverpool'da her şeyi ayrıntılarıyla düşünülmüş ihtişamlı bir evde kalacak. Aylık kirası 6,750 bin Euro olan ev klasik İngiliz tarzında döşeli. Şömine, kanatlı pencereler, kornişler ve Fransız kapıları ile İngiliz tarzını yoğun bir şekilde yansıtıyor.


DIJK KOMŞU OLACAK
Cenk Tosun'un kalacağı yerde 5 sahası, bahçe, kapalı , sinema odası ve mahzen gibi lüks detaylar da dikkat çekiyor. Evde ayrıca 6 oda, 3 banyo, teras ve 3 odalı misafir suiti bulunuyor. Bu arada Liverpool'un 85 milyon Euro'ya transfer ettiği Van Dijk'in de Cenk'e komşu olacağı belirtildi.


MİNİ FUTBOL SAHASI


MUTFAK


YÜZME HAVUZU
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar