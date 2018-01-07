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Forvet arayan ’a önerildi

Kartal golcü arayışlarını sürdürürken menajerler ’i önerdi. Yönetim 33 yaşındaki forveti de listesine aldı

Forvet arayan Beşiktaş’a Torres önerildi
Beşiktaş Yönetimi Cenk Tosun'un Everton'a transferinden sonra golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim Gignac, Larin, İslam Slimani gibi isimler üzerinde dururken menajerler 'a İspanyol kulübü 'de forma giyen 'i önerdi.

GÜNEŞ'E SORULACAK
Atletico Madrid'de bu sezon istediği şansı bulamayan Torres 19 resmi karşılaşmada fileleri sadece 4 kez havalandırdı. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Torres'i uygun bir rakamla getireceklerini söyleyen menajerler Beşiktaş'tan cevap bekliyor. Başkan Fikret Orman'ın Torres'i ciddi biçimde düşündüğü ancak Şenol Güneş'le bir görüşme yaptıktan sonra cevap vereceği öne sürüldü. Torres'in yapılacak teklife sıcak bakması bekleniyor.


Halil ÇİLİNGİR
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