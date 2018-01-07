Meksika ekibi monterrey Gomis’e kanca attı

Sezon başında 2.5 milyon Euro'ya Swansea'dan transfer edilen ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'e talip var.
MEKSİKA BASINI YAZDI Meksika basınında yer alan habere göre Meksika Liga MX ekiplerinden Monterrey, Fransız forveti transfer etmek için harekete geçti. Dün sabaha karşı başlayan Kapanış Ligi'nde rakiplerine gözdağı vermek isteyen Meksika ekibinin yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Meksika basını, Monterrey'in 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığını da belirtti.
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