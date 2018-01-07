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ekibi ’e kanca attı

Ligin ilk yarısında Cimbom’u sırtlayan Fransız yıldızı isteyen ’in 5 milyon Euro teklif edeceği iddia ediliyor...

Meksika ekibi monterrey Gomis’e kanca attı
Sezon başında 2.5 milyon Euro'ya Swansea'dan edilen ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'e talip var.

MEKSİKA BASINI YAZDI
Meksika basınında yer alan habere göre Meksika Liga MX ekiplerinden Monterrey, Fransız forveti transfer etmek için harekete geçti. Dün sabaha karşı başlayan Kapanış Ligi'nde rakiplerine gözdağı vermek isteyen ekibinin yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Meksika basını, 'in 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığını da belirtti.
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