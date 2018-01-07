Hayalim dünya kupası

Giuliano 2. yarıda çıkışlarını sürdürmek istediklerini söylerken, en büyük hedefinin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Hedefim Dünya Kupası'ndayer alabilmek. F.Bahçe'yede bunun için geldim. Çünkü oynamayaihtiyacım vardı" dedi.
HER ŞEY ELİMİZDE
Takım olarak düzeltmeleri gereken bazı noktalar olduğunu söyleyen Giuliano, "Lig şu anda herkesinkazanabileceği bir konumda.Her şey bizim elimizde. Daha iyiskorlar alacağımızı tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.
ADAPTASYON TAMAMLANDI! Giulianotakım içindekiadaptasyondöneminin tamamlanmasınınardındandaha iyi sonuçlaraldıklarınısöyledi.Giuliano, "İlk yarıda 8 gol, 1 asistim var. Fenerbahçe formasıyla en iyi sezonumu geçiriyorum" dedi.
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