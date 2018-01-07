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Hayalim

En büyük hayalinin ’nda oynamak olduğunu söyleyen , “Bunun için geldim. Oynamaya ihtiyacım var” dedi

Hayalim dünya kupası
Giuliano 2. yarıda çıkışlarını sürdürmek istediklerini söylerken, en büyük hedefinin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Hedefim Dünya Kupası'nda yer alabilmek. F.Bahçe'ye de bunun için geldim. Çünkü oynamaya ihtiyacım vardı" dedi.

HER ŞEY ELİMİZDE
Takım olarak düzeltmeleri gereken bazı noktalar olduğunu söyleyen Giuliano, "Lig şu anda herkesin kazanabileceği bir konumda. Her şey bizim elimizde. Daha iyi skorlar alacağımızı tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.

ADAPTASYON TAMAMLANDI!
takım içindeki adaptasyon döneminin tamamlanmasının ardından daha iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Giuliano, "İlk yarıda 8 gol, 1 asistim var. formasıyla en iyi sezonumu geçiriyorum" dedi.
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