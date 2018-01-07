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Sol bekte rota Rusya

sol bek için Rusya’yı hedef seçti. ’li ile Krasnador’lu için düğmeye basıldı. Fener yönetimi 1-2 gün içinde Rusya'ya gidip 2 futbolcudan birini İstanbul'a getirmeyi planlıyor

Sol bekte rota Rusya
Ligin 2. yarısına şampiyonluk iddiası ile girecek olan Fenerbahçe'de çalışmaları devam ediyor. Sol bek transferi için ciddi mesai harcanıyor. Fenerbahçe yönetimi, 1-2 gün içinde Rusya'da 2 futbolcu için kulüple masaya oturmayı planlıyor. Bunlardan biri Zenit'li Criscito diğeri ise Krasnodar'ın Şilili'si Ramirez.

KULÜPLERLE PAZARLIK YAPILACAK
Sarı-lacivertli yönetim bu iki sol bekten birini İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İlk olarak İtalyan oyuncu 'nun menajeri ile temas kurulmuştu. Sonrasında ise Ramirez için görüşmeler yapıldı.

​CRISCITO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Criscito'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transferi kağıt üzerinde de olsa daha kolay görünüyor. Ramirez'in ise Krasnodar takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Kiralama seçeneği masada.

RAMİREZ İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Ramirez için yapılacak olan teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın Rusya'da kulüplerle masaya oturmasının ardından netice alınacak beklenecek.

Criscito'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması, transferinde önemli bir avantaj.
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