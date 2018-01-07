Sol bekte rota Rusya

KULÜPLERLE PAZARLIK YAPILACAK
Sarı-lacivertli yönetim bu iki sol bekten birini İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İlk olarak İtalyan oyuncu Criscito'nun menajeri ile temas kurulmuştu. Sonrasında ise Ramirez için görüşmeler yapıldı.
CRISCITO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Criscito'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transferi kağıt üzerinde de olsa daha kolay görünüyor. Ramirez'in ise Krasnodar takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Kiralama seçeneği masada.
RAMİREZ İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Ramirez için yapılacak olan teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın Rusya'da kulüplerle masaya oturmasının ardından netice alınacak beklenecek.
Criscito'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması, transferinde önemli bir avantaj.
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