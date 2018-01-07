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Erdoğan: 2020’de madalyayı göreceğiz

, “Ecdadımız her zaman dünyanın en iyi yaylarını ürettiler, dünyanın en iyi okçuları oldular . 2020’de olimpiyatlarda madalyayı göreceğiz” dedi

Erdoğan: 2020’de madalyayı göreceğiz
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan dün açıklamalarda bulundu. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk alanında madalya görecekleri konusunda inancına dile getiren Bilal Erdoğan, "İnşallah öğretmenlerimiz yetenekli öğrencileri tespit edecek ve yetiştirecekler. Ben inanıyorum ki 2020'de Olimpiyatlarda madalyayı göreceğiz" şeklinde konuştu.
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