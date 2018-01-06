Ozan Tufan’a iki talip var

Teknik direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunların ardından Fenerbahçe'den kopma noktasına gelen Ozan Tufan'a iki talip çıktı... Genç futbolcuyu Katar Ligi takımlarından Al Ahli ve Al Gharafa'nın istediği öğrenildi. Ozan için özellikle Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Gharafa'nın istekli olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi 5-6 milyon Euro civarında bir rakama 'evet' diyecek. Ozan Tufan'ın Katar'a karşı tutumu ise merak ediliyor.