 ;
Yol Durumu
  1. İlaç gibi transfer! Terim'in gözdesi geliyor

’a iki talip var

Fenerbahçe ile iplerini koparan genç futbolcuya Katar’dan Al Ahli ve Al Gharafa kanca attı...

Ozan Tufan’a iki talip var
Teknik direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunların ardından Fenerbahçe'den kopma noktasına gelen Ozan Tufan'a iki talip çıktı... Genç futbolcuyu Katar Ligi takımlarından Al Ahli ve Al Gharafa'nın istediği öğrenildi. Ozan için özellikle Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Gharafa'nın istekli olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi 5-6 milyon Euro civarında bir rakama 'evet' diyecek. Ozan Tufan'ın Katar'a karşı tutumu ise merak ediliyor.
Etiketler: ,
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar