Fırtına’da rota Moledo

Devre arası transferinde önceliği stoper bölgesine veren Trabzonspor'da gündem Rodrigo Moledo... Bordo-Mavil yönetim teknik direktör Rıza Çalımbay'ın alınması yönünde rapor verdiği Brezilyalı savunma oyuncusu için kulübü Panathinaikos'a 500 bin Euro teklif etti. Ancak bu teklif kabul görmedi
MOLEDO GELMEYE HAZIR
nnFIRTINA'NIN transfer etmek istediği 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Bordo- Mavililer'in Brezilyalı futbolcuya yılık 1.5 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.
Hava toplarında çok etkili
nn1.88 boyundaki Rodrigo Moledo, hava toplarında çok etkili bir isim. Deneyimli futbolcu uzun boyuna rağmen topu kullanma konusunda da hayi başarılı. Rıza Çalımbay transferde oldukça ısrarcı.
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