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Fırtına’da rota Moledo

Moledo için Panathianikos’a 500 bin Euro öneren Trabzonspor, ret cevabı aldı...Bordo-Mavililer Yunan ekibine yeni teklif yapacak...

Fırtına’da rota Moledo
Devre arası transferinde önceliği stoper bölgesine veren Trabzonspor'da gündem Rodrigo Moledo... Bordo-Mavil yönetim teknik direktör Rıza Çalımbay'ın alınması yönünde rapor verdiği Brezilyalı savunma oyuncusu için kulübü Panathinaikos'a 500 bin Euro teklif etti. Ancak bu teklif kabul görmedi

YÖNETİM FİYAT YÜKSELTECEK
Trabzonspor Yönetimi 500 bin Euro'luk teklifi artırarak yeniden Panathinaikos'un kapısını çalacak. Finansal Fair Play uygulaması bu transferde Bordo-Mavililerin elini zorlaştıran etkenlerden

MOLEDO GELMEYE HAZIR
nnFIRTINA'NIN transfer etmek istediği 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Bordo- Mavililer'in Brezilyalı futbolcuya yılık 1.5 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.

Hava toplarında çok etkili
nn1.88 boyundaki , hava toplarında çok etkili bir isim. Deneyimli futbolcu uzun boyuna rağmen topu kullanma konusunda da hayi başarılı. Rıza Çalımbay transferde oldukça ısrarcı.

Yunus Emre SEL
Etiketler:
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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